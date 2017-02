Grimma. In der Nacht zu Donnerstag stand in Seelingstädt ein Einfamilienhaus in Flammen. Gegen 1.30 Uhr wurde der Brand von einem Zeitungskurier gemeldet. An dem leer stehenden Gebäude aus den 30er-Jahren brannte der Dachstuhl in voller Ausdehnung. Der Brandherd war für die Einsatzkräfte schon aus der Entfernung auszumachen. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, loderten die Flammen in voller Ausdehnung, Teile des Gebälks lag bereits brennend im inneren des Gebäudes. Selbst der Schornstein war so arg in Mitleidenschaft gezogen, dass er einsturzgefährdet war und schließlich umgekippt werden musste.Die Löschtrupps mit etwa 50 Einsatzkräften wurden vom gesamten Verband der Gemeindefeuerwehr Trebsen mit den Orten Neichen, Seelingstädt und Altenhain gebildet. Zudem sind zur Unterstützung zwei Fahrzeugbesatzungen inklusive Drehleiter aus Grimma alarmiert worden.

Das Gebäude war nicht bewohnt, da es sich in der Sanierung befand und vom Eigentümer teilweise entkernt wurde. Auffallend sei jedoch gewesen, so informierte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf, dass bei Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte alle Eingangstüren des Hauses offen standen. Deshalb sei Brandstiftung nicht auszuschließen. Braunsdorf: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Den Schaden habe der Hauseigentümer gegenüber der Polizei auf mindestens 20 000 Euro beziffert. Der Dachstuhl ist komplett zerstört worden, Teile sind in sich zusammengebrochen und auch der Schornstein stürzte ein. Während die Löscheinheiten bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz waren, rückten Donnerstagvormittag erste Brandermittler an, um die genaue Ursache zu suchen.



Von Frank Schmidt