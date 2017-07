Spaziergänger in Torgau schockiert: Schäfer bindet Hund an Auto und fährt los

Torgau. Einen schlimmen Vorfall auf den Elbwiesen in Torgau hat am Montagmittag ein Ehepaar beim Spaziergang beobachtet. Dort fiel ihnen ein Schäfer mit Jeep und Anhänger auf. Der Fremde hatte zwei Hunde bei sich: Einen älteren und einen jungen Hund. Der jüngere Hund war im Gegensatz zum anderen an dem Anhänger angebunden.

Angekettet und losgefahren

Soweit so gut, teilte die Polizei am Dienstag mit, bis zu dem Moment, in dem der Mann in den Jeep stieg und losfuhr. Das Tier verfing sich in der kurzen Leine von etwa einem halben Meter, überschlug sich und stieß gegen den Radkasten des Anhängers. Schockiert lief die Beobachterin (40) los und versuchte, den Fahrer auf sich aufmerksam zu machen. Noch glaubte sie, er sei unbedacht losgefahren und hätte den Hund einfach vergessen. Doch bald zeigte sich, dass der Mann den Hund absichtlich am Anhänger angebunden hatte und sich keinen Deut dafür interessierte, ob sich das Tier dabei wohlfühlte oder nicht. Letztlich wurde er gegenüber der Frau ungehalten, verwies sie von seinem Grund und Boden und fuhr weiter.

Polizei hat Kennzeichen

Die Polizei will sich den Fall jetzt genauer ansehen, denn die Zeugin hatte sich das Kennzeichen gemerkt. Geprüft wird, ob in diesem Fall ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt.

Von LVZ