Altenburg. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Altenburger Landratsamtes zerstört. Wie die zuständige Landespolizeiinspektion in Gera mitteilte, wurde gegen 0.45 Uhr in die Behördenräume an der Lindenausstraße ein Sprengkörper geworfen, welcher detonierte. Laut Mitteilung musste auch die Feuerwehr ausrücken, Verletzte gab es offenbar nicht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zur Art des verwendeten Sprengsatzes machte die Polizei bislang keine Angaben. „Aus ermittlungstaktischen Gründen werden vorerst keine weiteren Auskünfte erteilt“, hieß es seitens der Beamten.

Zur Stunde ermittelt die Kriminalpolizei Altenburg gemeinsam mit der Tatortgruppe des Landeskriminalamts Thüringen vor Ort. Gesucht werden Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen machten, Personen im Bereich des Landratsamtes gesehen haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03447/481444 oder bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter Tel.: 03447/4710 entgegen genommen.

Von bw