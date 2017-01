Löbnitz. Auf einer Streife in der Dübener Straße in Löbnitz entdeckten Polizisten gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Montag manipulierte Kennzeichen am Auto eines 38-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Beamten – als sie den Mann in seiner Gartenlaube zur Rede stellen wollten – eine für sie verdächtig wirkende Spraydose. Sie vermuteten, einen Sprengkörper gefunden zu haben: Aus der Dose ragte ein Docht.

Sollte sich der Verdacht gegen den 38-Jährigen bestätigen, muss sich der Mann zusätzlich zu seiner Anzeige wegen Urkundenfälschung auch wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

