Böhlen. Beißender Geruch hat am Montag einen Polizei- und Feuerwehreinsatz am Berufsschulzentrum (BSZ) in Böhlen im Landkreis Leipzig ausgelöst. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt in Leipzig mitteilte, hätten unbekannte Täter in einem Nebengebäude des BSZ wohl eine Ampulle mit einer übelriechenden Substanz zurückgelassen. Im Treppenhaus seien Spritzer eines unbekannten Stoffes gefunden worden, erklärt Alexander Hecking, stellvertretender Kreisbrandmeister.

Gegen 9.30 Uhr sei der Geruch bemerkt und die Einsatzkräfte informiert worden. Daraufhin habe man die erste und zweite Etage des Nebengebäudes in der Röthaer Straße vorsichtshalber geräumt. 60 Schüler mussten das Haus verlassen und wurden auf dem Schulhof einem routinemäßigen Gesundheitscheck unterzogen. „Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden“, so Voigt. Die betroffenen Schüler wurden anschließend nach Hause geschickt. Im Haupthaus läuft der Unterricht planmäßig weiter.

Ein Messfahrzeug der Analytischen Task Force, einer Spezialeinheit der Feuerwehr Leipzig, soll in Kürze in Böhlen eintreffen, um die bislang unbekannte Chemikalie zu identifizieren, so Hecking.

Von bw