Thallwitz/Böhlitz. Am gestrigen Sonntag ist in der Mittagszeit ein 35-jähriger Mann im Steinbruch Böhlitz, Gemeinde Thallwitz, etwa 30 Meter in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden.

Wie auf Nachfrage aus dem Polizeilagezentrum in Leipzig zu erfahren war, wurde der Mann von seinen Eltern gefunden, die in Böhlitz wohnen und ihren Sohn zunächst vermisst hätten. Auf der Suche nach ihm sei er im Steinbruch an einer nur schwer zugängliche Stelle liegend entdeckt worden.

Für eine sofort eingeleitete Rettungsaktion wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Böhlitz und ein Notarzt alarmiert. Ebenso kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Dennoch konnte dem Verunglückten vor Ort nicht mehr geholfen werden, er verstarb noch an der Absturzstelle.

Zu den näheren Umständen des Unglückes vermochte die Polizei gestern mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen noch keine konkreten Angaben machen. Demnach sei völlig unklar, ob der 35-Jährige beim Spaziergang oder gar beim Klettern abgestürzt sei. Auch eine eventuelle Fremdeinwirkung wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren. Alles sehe eher nach einem tragischen Unglücksfall aus, hieß es im Laufe des Nachmittags, der von den Beamten vor Ort genauer untersucht werde. Dies sei jedoch bei dem teils starken Schneefall nicht einfach, fügte der Beamte an.

Von Frank Schmidt