Chemnitz/Leipzig. Wegen Vandalismusschäden kommt es auf der Bahnstrecke Leipzig-Döbeln in beiden Richtungen zu Einschränkungen. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) am Donnerstag mitteilte, waren am Mittwoch in den Abendstunden nahe Grimma (Landkreis Leipzig) zwei Triebwagen eines Zuges mit Steinen beworfen worden. Dabei wurde an jedem Wagen eine große Seitenscheibe zerstört.

Die Höhe des Schadens konnte ein MRB-Sprecher nicht beziffern. Es sei jedoch kein Bagatellschaden, sagte er. Verletzte habe es nicht gegeben. Laut MRB wurde die Bundespolizei über den Vorfall informiert.

Beide Triebwagen der Talent-Serie müssen zur Instandsetzung ins Betriebswerk. Wie lange die Reparaturen dauern, stand zunächst nicht fest. In den kommenden Tagen könne es wegen der Ausfälle jedoch zu Fahrplanabweichungen auf der Linie RB 110 kommen, teilte die MRB mit.

LVZ