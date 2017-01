Erfurt. In Erfurt sind am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall zwei Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei in Erfurt mitteilte, überschlug sich ein Streifenwagen aus noch ungeklärter Ursache. Der Wagen war in einer Nebenstraße im Ortsteil Dittelstedt von der Fahrbahn abgekommen. Der 34-jährige Fahrer wurde nur leicht verletzt. Seine 46-jährige Beifahrerin wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro.

