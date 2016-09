Halle. Bei einem Streit auf einer privaten Feier in Halle ist ein Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der 29-Jährige erlitt bei der Attacke am Samstagabend Schnittverletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer zog sich mehrere Blutergüsse sowie eine Bisswunde zu. Zuvor war der 24-Jährige zu der Feier in einer Gartenanlage gekommen, obwohl er unerwünscht war. Mehrere Gäste gerieten mit ihm aneinander und der Streit erkalierte. Der 24-Jährige flüchtete zwar zunächst. Die alarmierte Polizei konnte ihn wenig später in der Nähe finden und auch das Messer bei ihm sicherstellen.

LVZ