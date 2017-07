Streit eskaliert – Messerstecherei am Grimmaer Pulverturm

Grimma. Drei Männer hatten sich am Mittwochabend am Spielplatz am Pulverturm in Grimma niedergelassen, um Bier zu trinken. Gegen 22.45 Uhr kam es zum Streit zwischen zwei von ihnen. Die lautstarke verbale Auseinandersetzung uferte in eine körperliche aus, als ein 33-jähriger Iraner ein Messer zückte und auf seinen Kontrahenten, einen 25-jährigen Afghanen, einstach. Der erlitt dadurch Schnittverletzungen am Unterarm und eine Kopfplatzwunde. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Gegen den Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von thl