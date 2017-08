Streit unter Asylbewerbern in Markranstädt – 38-Jähriger verletzt

Leipzig. Vor der Flüchtlingsunterkunft in Markranstädt ist am Samstagabend ein 38-jähriger Asylbewerber mit Messerstichen schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann gegen 23.45 Uhr vor dem Gebäude in der Krakauer Straße mit einem anderen Bewohner in Streit geraten. Der 30-jährige Täter soll in der Folge ein Messer gezogen haben und den 38-Jährigen damit verletzt haben.

Das Opfer soll sich anschließend blutüberströmt zurück in die Gemeinschaftsunterkunft geschleppt haben, berichten Augenzeugen. Ein Krankenwagen und die Polizei wurden informiert. Die Behörden haben ihre Ermittlungen zum Hintergrund der Tat aufgenommen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von mpu