Chemnitz. Im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg ist am Samstagabend ein Streit unter Bekannten eskaliert. Ein 54 Jahre alter Mann musste mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mit. Er hatte gemeinsam mit weiteren Personen in der Wohnung einer 55 Jahre alten Frau gefeiert. Nach zunächst verbalen Streitereien habe der 54-Jährige dann seine Gastgeberin angegriffen, hieß es. Die Frau wiederum holte ein Messer und stach auf ihren Gast ein. Auch sie musste ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

LVZ