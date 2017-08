Strohballen brennen auf Feld bei Göllnitz

Altenburg. In der Nacht zum Montag gerieten auf einem Feld beim Friedhof in Göllnitz circa 1200 gestapelte Strohballen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. „Der Alarm ging bei uns genau 0.43 Uhr ein“, sagte Daniel Tetzner von der Schmöllner Stützpunktfeuerwehr. Neben den Sprottestädtern waren auch die Kameraden der Wehren aus Göllnitz, Altkirchen sowie Göhren im Einsatz. „In Spitzenzeiten waren das 47 Feuerwehrleute“, so Tetzner weiter.

Gefahr für angrenzende Gebäude oder die sich nahe am Brandort befindliche Biogasanlage habe nicht bestanden. Am Morgen des Montags begannen die Feuerwehren dann damit, die Rundballen auseinander zu ziehen, um an Glutnester im Stroh zu gelangen und diese zu löschen.

Um die 30 bis 35 Feuerwehrleute waren damit über Stunden beschäftigt. Ob die Löscharbeiten sich sogar bis in die Morgenstunden des Dienstag hinziehen könnten, vermochte Tetzner Montagmittag nicht zu sagen. „Solcherart Einsätze sind ja immer sehr langwierig.“

Zur genauen Brandursache nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Nach OVZ-Informationen wird der entstandene Sachschaden auf rund 20 000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.



Von Jörg Wolf