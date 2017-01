Vier Mitglieder eines MDR-Filmteams sind in Erfurt attackiert und teilweise fremdenfeindlich beleidigt worden. Das Kamerateam habe am Montagabend einen Beitrag zum Thema „Angriffe auf Flüchtlingskinder“ für die politischen Magazine „Exakt“ und „Fakt“ gedreht, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Dienstag in Leipzig mit.