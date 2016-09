Leipzig. Auf der Autobahn 38 ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ein Tanklaster umgekippt. Wie die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd mitteilte, kippte der Lkw, der in Richtung Göttingen unterwegs war, nahe der Anschlussstelle Leuna, weil auf einen weiter Laster auffuhr. Der Fahrer hatte ein Stauende zu spät bemerkt.

Die Ladung des Lasters lief in der Folge des Unfalls aus. Der Biodiesel verteilte sich auf beiden Richtungsfahrbahnen. Die A 38 musste voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte am Abend noch an. Wann die Straße wieder frei ist, konnte die Polizei noch nicht abschätzen.

pad