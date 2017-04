Kamenz. In einem gefluteten ehemaligen Steinbruch in Kamenz (Landkreis Bautzen) wird ein Taucher vermisst. Die Chancen, ihn noch lebend zu retten, sind nach Angaben eines Polizeisprechers gering. Der 58-Jährige aus dem Raum Dresden war am Samstagvormittag mit zwei 52 und 35 Jahre alten Begleitern in den See gestiegen. Bis zum Nachmittag kehrte er nicht an die Oberfläche zurück, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus, möglicherweise wegen eines gesundheitlichen Problemn unter Wasser.

Der von einer Tauchbasis genutzte See ist etwa 70 Meter tief. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Vermisste unterhalb von 50 Metern befindet. In diese Tiefe können Polizeitaucher und Rettungskräfte nicht hinabsteigen, wie der Polizeisprecher sagte. „Das geht derzeit nur mit Roboterhilfe.“ Sachsens Polizei habe keinen Tauchroboter. Gemeinsam mit externen Tauchern wird nun geprüft, wann und wie die Suche nach dem Vermissten fortgesetzt werden kann.

LVZ