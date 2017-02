Doberschütz. Unbekannte Täter haben am Dienstagabend in Doberschütz einen Teer-Anschlag auf Fahrzeuge von CDU-Angehörigen verübt. Während in einem Lokal der CDU-Kreisvorstand Nordsachsen tagte, schlugen draußen unbekannte Täter zu und übergossen zwei der auf dem Parkplatz stehenden Fahrzeuge mit der zähen Flüssigkeit. Dabei handelte es sich zum einen um das mit der Parteiaufschrift gekennzeichnete Auto der Kreisvorstandes sowie ein daneben stehendes Privatfahrzeug. Zudem soll auch das Auto des Wurzener CDU-Kreisgeschäftsführers Horst Naumann betroffen sein. Noch am Abend hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Für die CDU war es der erste Anschlag dieser Art. Über die Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, wurden am Morgen in Werkstätten geschleppt.

Flüssige Bitumenfarbe haben Unbekannte auf die CDU-Autos gekippt. Quelle: privat

In einer ersten Stellungnahme wertete der Bundstagabgeordnete Marian Wendt dies als „feigen und politisch motivierten Anschlag.“ Wendt war an diesem Abend selbst vor Ort, sein Auto blieb aber unbeschädigt. „Ehrlich gesagt, fasse ich es nicht. Ehrenamtlich berieten wir zum Beispiel über Verbesserungen für die Bargeldversorgung und des ÖPNV in Nordsachsen. Themen, die für uns alle wichtig sind. Chaoten scheint dies nicht zu interessieren“, schrieb er noch am Abend auf Facebook. Die Ermittlungen richten sich in alle Richtungen, so die Polizei. Spekulationen, dass möglicherweise Linksextremisten oder Reichsbürger hinter der Tat stehen, seien verfrüht.

Von LVZ