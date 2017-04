Leipzig. Jetzt steht fest: Bei dem Terrorverdächtigen aus dem Flüchtlingsheim in Borsdorf handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann aus Marokko. Das bestätigte Steve Schulze-Reinhold, Sprecher der federführenden Dresdner Staatsanwaltschaft, am Dienstag gegenüber LVZ.de. Zunächst lagen widersprüchliche Angaben zu ihm vor. Bisher waren die Ermittler von einem 25-Jährigen ausgegangen. Auch die Herkunft des Verdächtigen blieb anfangs im Dunkeln. Laut Schulze-Reinhold gab es auch Hinweise auf einen Libyer. „Der Mann hatte im Asylverfahren unterschiedliche Angaben gemacht“, so der Behördensprechen.

Händeringend tragen die Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) nun weitere Hinweise und Daten zusammen. Laut Staatsanwaltschaft werden sie dabei auch vom Bundeskriminalamt (BKA) unterstützt. „Beide Behörden sitzen an dem Fall“, so Schulze-Reinhold. Das BKA hatte am Montag noch erklärt, sich im Hintergrund halten zu wollen.

Am Nachmittag sollen weitere Details folgen. Keine Angaben machten die Beamten darüber, ob sich der Marokkaner bisher zu den Terrorvorwürfen geäußert hat. Den Angaben zufolge sitzt er nach wie vor in Leipzig im Polizeigewahrsam. Das Amtsgericht hatte die vorsorgliche Unterbringung in eine Zelle für zwei Wochen genehmigt. Spätestens bis zum Ablauf dieser Frist müssen ausreichende Verdachtsmomente gegen den 24-Jährigen vorliegen, um einen Haftbefehl zu erlassen. Andersfalls wird er wieder auf freien Fuß gelassen.

Erlass des Haftbefehls erschwert

Knackpunkt bei der Beweislage sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen die Ermittlungen des Verfassungsschutzes. Der Inlandsnachrichtendienst hatte in der vergangenen Woche offenbar die entscheidende Hinweise zu dem Borsdorfer Flüchtling geliefert und damit den Polizeieinsatz am Sonnabend ins Rollen gebracht. Die Quellen sollen nun wohl nicht offenbart und damit geschützt werden. Damit werde der Erlass eines Haftbefehls erschwert, hieß es.

Der Marokkaner war in der Nacht zu Sonnabend festgenommen worden. Angeblich soll er einen Anschlag im Umfeld der russischen Botschaft in Berlin geplant haben. Am Montag wurde zunächst stundenlang über die Zuständigkeit der Leipziger oder Dresdner Staatsanwaltschaft diskutiert. Der Fall wurde von den Ermittlern in der Messestadt schließlich in die Landeshauptstadt abgegeben, weil dort solche Fälle die den Staatsschutz betreffen, ausschließlich bearbeitet werden.

Von Matthias Roth