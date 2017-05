Nach einem Unfall auf der Autobahn 4 am Mittwochabend an der Auffahrt Dresden-Neustadt wird nun nach einem abgängigen Therapiehund gesucht. Die Fahrerin eines BMW wollte auf die Autobahn auffahren und hat dabei offenbar einen dort fahrenden Laster übersehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.