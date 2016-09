Wolkramshausen. Bei einem tödlichen Mietstreit soll ein 37-Jähriger in Wolkramshausen (Landkreis Nordhausen) seinen 42 Jahre alten Vermieter erstochen haben. Beide wohnten im selben Mehrfamilienhaus im Ortsteil Wernrode, wie die Polizei berichtete. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es zwischen dem Verdächtigen und seinem Vermieter am Mittwoch in den frühen Morgenstunden eine Auseinandersetzung über Mietschulden und die Beendigung des Mietverhältnisses.

Bei der Messerattacke wurde auch die 37 Jahre alte Frau des Vermieters schwer verletzt. Sie konnte noch einen Notruf absetzen und ist den Angaben zufolge inzwischen außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde nahe dem Tatort auf einem Feld gestellt. Er habe sich in seiner ersten Vernehmung teilweise zur Tat geäußert, hieß es. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen beantragte gegen ihn Haftbefehl.

LVZ