Leipzig. Schwer Unfall auf der Autobahn 14 in Richtung Dresden: Am Ostermontag gegen 14.35 Uhr ist kurz nach der Abfahrt Grimma ein Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei fing das Fahrzeug mit Görlitzer Kennzeichen Feuer und brannte aus. Eine Person ist dabei ums Leben gekommen, wie die Polizei bestätigte. Sie verbrannte offenbar im Auto. Die Identität ist zur Stunde noch unklar. Über die Ursache für das Unglück machten die Beamten zunächst keine Angaben.

Nach dem Vorfall bildete sich in Richtung Dresden ein kilometerlanger Stau. Die Polizei rät bereits in Klinga die A 14 zur verlassen und in Mutzschen wieder aufzufahren. Auch in der Gegenrichtung staute sich wegen Gaffern der Verkehr.

mro