Delitzsch. Im Fall des in Benndorf auf einem Fußweg entdeckten Toten sucht nun die Delitzscher Polizei nach Zeugen. Der 63 Jahre alte Mann, der Gesichtsverletzungen aufwies, wurde in der Paupitzscher Straße, Höhe Grundstück Nr. 7 gefunden. Sein Fahrrad, ein rotes 28-er-Damenrad, lag in unmittelbarer Nähe halb auf dem Fußweg, halb auf der Straße. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde in die Rechtsmedizin gebracht.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die den Mann gesehen haben und detaillierte Angaben zum Hergang der Geschehnisse machen können. Wer hat beobachtet, ob der 63-Jährige mit seinem Fahrrad gefahren war oder ob er es geschoben hatte? Der Radfahrer könnte aus Richtung Delitzsch gekommen sein und in Höhe Grundstück Nr. 7 die Straße von rechts nach links überquert haben, um seinen Garten aufzusuchen. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58 in Delitzsch, Tel. 034202/66100.

Von kasto