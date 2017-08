Toter in der „Huschhalle“ in Dresden-Löbtau entdeckt

Dresden. Am späten Dienstagabend hat sich im Imbiss „Am Dreikaiserhof“ an der Tharandter Straße in Dresden ein Gewaltverbrechen mit einem Todesopfer ereignet. Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hatten Gäste des als „Huschhalle“ bekannten Lokals in Löbtau gegen 23 Uhr einen 61-Jährigen leblos in einer Toilette entdeckt. Der alarmierte Notarzt habe nur noch den Tod des aus Ungarn stammenden Mannes feststellen können. „Aufgrund der Verletzungen musste davon ausgegangen werden, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde“, teilten die Behörden mit.

Ein 35 Jahre alter Dresdner sei schnell in den Fokus der sofort eingeleiteten Ermittlungen geraten. Die Beamten nahmen den Mann wenig später in seiner Löbtauer Wohnung fest. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft werde beantragen, einen Haftbefehl zu erlassen. Am Nachmittag wolle sie den Beschuldigten einem Ermittlungsrichter vorführen lassen. Derzeit laufen gegen den 35-Jährigen Ermittlungen wegen Totschlags. Über ein mögliches Motiv teilten die Verantwortlichen nichts mit. Die Löbtauer „Huschhalle“ ist als Treffpunkt der Trinkerszene bekannt.

Von Stefan Schramm