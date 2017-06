Erfurt. In einer Wohnung in Erfurt ist ein totes Paar gefunden worden. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Vermutlich habe der 39 Jahre alter Mann seine Lebensgefährtin umgebracht und sich anschließend selbst getötet, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt am Montagmorgen mit. Die Ermittler gehen demnach von einem erweiterten Suizid aus. Der Tat soll nach Informationen der „Bild“-Zeitung ein heftiger Streit vorausgegangen sein.

Die Toten wurden am Sonntagabend gefunden. Zuvor hatte die Mutter der 35 Jahre alten Frau gegen 22.00 Uhr die Polizei informiert. Sie hatten das gemeinsame Kind des Paares zur Obhut bei sich. Da es nicht abgeholt wurde, wurde sie stutzig.

Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort. Bis zum frühen Morgen wurden am Montag Spuren gesichert. Es wurde eine Obduktion der Leichen angeordnet.

Von LVZ