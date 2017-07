Ein Traktor hat bei Ladearbeiten auf einem Feld in der Gemeinde Salzatal (Sachsen-Anhalt) eine Stromleitung zerstört. Der Fahrer touchierte am Samstag an einem Steilhang die Leitung und riss sie von den Masten. Durch den Strom wurden die Reifen elektrisch aufgeladen und platzten. In den umliegenden Orten fiel der Strom aus.