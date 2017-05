Zschernitz. Wieder ist es passiert. Wieder hat ein Fahrzeugführer die Vorfahrt missachtet und damit einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr stießen im Kreuzungsbereich der Staatsstraße 4 / Kreisstraße 7440 bei Zschernitz (Gemeinde Wiedemar) zwei Fahrzeuge zusammen, dabei wurden zwei Personen schwerverletzt, eine offenbar sehr schwer.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Fahrerin (56) eines Pkw Fiesta hatte sich der Kreuzung aus Richtung Gollma genähert. Zur selben Zeit befuhr ein Kleintransporter mit Pritsche die Kreisstraße von Zschernitz in Richtung Klitschmar. Die Kreuzung ist in dieser Richtung mit einem Stoppschild ausgestattet, auch gibt es dort seit Jahren einen Sichtschutz, der Fahrzeugführer dazu zwingen soll, anzuhalten. Im konkreten Fall scheint das aber nicht passiert zu sein. Laut Zeugenberichten soll der Transporter mit erheblicher Wucht in die Fahrerseite des Pkw gekracht sein. Dabei wurde die Frau eingeklemmt und schwerst verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Er flog die Frau in eine Klinik. Ihr Zustand soll kritisch sein, hieß es am Mittwoch aus Polizeikreisen. Auch der Transporterfahrer (26) habe Verletzungen davongetragen. Er versuchte jedoch der verletzten Frau trotzdem noch vor Ort bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu helfen, berichteten Zeugen. Weitere Insassen von hinzukommenden Fahrzeugen leisteten Erste Hilfe. Die Feuerwehren Zschernitz, Wiedemar und Kölsa kamen zur Einsatzstelle, um zu retten und die Unfallstelle abzusichern.

Polizei ermittelt

Warum der Transporterfahrer nicht angehalten hat, ist bislang unklar. Bei beiden Fahrzeuglenkern handelte es sich um ortsfremde Personen. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Leipzig nahm die Ermittlungen auf. Untersucht wird unter anderem, ob sich beide Fahrzeuge mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit der Kreuzung näherten. Der Kreuzungsbereich wurde großräumig abgesperrt, blieb bis in den Nachmittag unpassierbar.

Innerhalb kurzer Zeit kam es damit an dieser Stelle bereits zum zweiten schweren Verkehrsunfall. Die Unfallkommission wird sich mit der Kreuzung nochmals beschäftigen müssen, nachdem es lange Zeit an dieser Stelle relativ ruhig geblieben war.

Von Ditmar Wohlgemuth