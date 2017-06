Borsdorf. Am Sonntagnachmittag bemerkte in Borsdorf der Eigentümer eine Gruppe fremder Personen auf seinem Grundstück an den Bahngleisen in der Schulstraße. Diese hatten eine Art Altar gebaut und trauerten um einen kürzlich an dieser Stelle verstorbenen Freund. So erklärten sie es dem Eigentümer. Wofür der auch Verständnis aufbrachte, nicht aber dafür, dass jemand aus der Gruppe die Wände eines Gebäudes mit Farbe besprüht hatte.

Er verwies alle des Grundstückes. Dem die ungebetenen Besucher nicht Folge leisteten. Er rief die Polizei. Als die Gruppe das mitbekam, gingen die Unbekannten zur Haltestelle der S-Bahn und fuhren gleich mit dem eben eintreffenden Zug davon. Was blieb, waren die Schmierereien am Gebäude. Der Geschädigte erstattete Anzeige.

Von thl