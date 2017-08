Trebsen: 22-jähriger Wurzener nach Verfolgungsjagd gestoppt

Grimma. Ärger mit der Polizei handelte sich ein 22 Jahre alter Mann ein. Gegen ihn wird nach einer wilden Verfolgungsjagd am Sonntag zwischen 12.25 und 12.40 Uhr wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss berauschender Mittel, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Urkundenfälschung, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, wegen Verdacht des Diebstahls im besonders schweren Fall und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel – und Waffengesetz ermittelt.

Und das kam so. Zwei auf dem Feldweg „Abzweig Pyrnaer Straße/Burkartshainer Straße/S 47“ geparkte Autos weckten die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Der Wirtschaftsweg war ausschließlich für den Landwirtschaftsverkehr freigegeben. Deshalb forderten die Gesetzeshüter die Personen, die um den Audi A 6 und einem BMW herumstanden, auf, den Weg umgehend mit den Autos zu verlassen. Der Fahrer des Audi wendete und fuhr in Richtung der Kreuzung Trebsen/Neichen/Nitzschka, der BMW folgte sofort. Plötzlich erhöhte der Audi aus unerklärlichen Gründen die Geschwindigkeit so sehr, dass die Beamten stutzig wurden. Sie folgten dem Fahrer, der ohne am StoppSchild anzuhalten, über die Kreuzung und weiter in Richtung Trebsen raste. Der BMW indes bog Richtung Nitzschka/Wurzen ab. Die Polizisten folgten dem immer schneller werdenden A 6, der mit riskanten Überholmanövern der Kontrolle zu entkommen versuchte. Doch letztlich endete seine Fahrt hinter der Muldenbrücke, an der Bordsteinkante der Brückenstraße. Der Fahrer krabbelte aus dem Auto und flüchtete zu Fuß.

Als die Gesetzeshüter den Audi entdeckten, stieg Qualm von der Motorhaube auf. Vom Fahrer war mittlerweile weit und breit nichts mehr zu sehen. Doch Zeugen konnten die Richtung weisen, so dass dieser wenig später in der Pauschwitzer Straße gestellt werden konnte. Ein mit ihm durchgeführter Drugwipe-Test reagierte auf Amphetamine. Der 22-jährigen Wurzener besitzt keine Fahrerlaubnis. Das amtliche Kennzeichen gehörte den weiteren Ermittlungen zufolge nicht an den A 6 und das Auto stand nach einem Einbruch am letzten Donnerstag in Geithain zur Fahndung. Es war total verschmutzt und beschädigt. Gesamtschaden: 8.00 Euro. Der Audi wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung und Eigentumssicherung sichergestellt. Daraufhin wurde der 22-Jährige vorläufig festgenommen und durchsucht. In seiner Umhängetasche fanden sich ein Abusschlüssel, blaues Klebeband, ein Glasröhrchen mit weißer Substanzanhaftung, ein Einhand-/Springmesser mit einer Klingenlänge von 11,5 Zentimetern), eine Glasflasche mit öliger, klarer Substanz, zwei Trennscheiben, ein paar Handschuhe, eine Kneifzange.

Nach seiner Festnahme äußerte der junge Mann, dass er noch den Standplatz eines weiteren gestohlenen Autos kennen würde. Es solle in Wurzen, Am Rosental stehen. Eine Kontrolle bestätigte diese Angaben. Bei dem Auto handelte es sich um einen Hyundai I 40. Auch dieser Wagen wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung und Eigentumssicherung sichergestellt

Von Saskia Grätz/es