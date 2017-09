Trickbetrügerinnen bestehlen älteres Ehepaar in Wohnung

Magdeburg. Zwei Trickbetrügerinnen sind unter einem Vorwand in die Wohnung zweier Senioren in Magdeburg gelangt und haben dort Geld gestohlen. Die beiden unbekannten Frauen klingelten laut Polizei am Donnerstagnachmittag an der Wohnungstür des Ehepaars. Sie sagten, sie wollten wichtige Medikamente für den Nachbarn abgeben, der nicht zu Hause war. Weil eine der Täterinnen eine Empfangsquittung verlangte, ließen die beiden 90-Jährigen sie ins Wohnzimmer.

Die zweite Unbekannte lief unbemerkt ins Schlafzimmer. Dort nahm sie mehrere hundert Euro aus einer Geldkassette und ging dann zu ihrer Komplizin ins Wohnzimmer. Das Ehepaar bemerkte den Diebstahl erst, als die Frauen bereits entkommen waren. Die Polizei warnt davor, fremde unangekündigte Besucher in die Wohnung zu lassen.

Von dpa