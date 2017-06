Dresden. Nach einer tätlichen Auseinandersetzung, die sich bereits am Sonntag in der Dresdner Behringstraße ereignet hat, sucht das Operative Abwehrzentrum (OAZ) jetzt Zeugen. Nach Angaben der Beamten wurde ein 18 Jahre alter Iraner gegen 20 Uhr von drei männlichen Personen zunächst in einen Streit verwickelt und in der Folge gemeinschaftlich attackiert. Der Jugendliche wurde dabei verletzt. Polizei und Rettungswesen wurden über diesen Vorfall zunächst nicht informiert, erst am nächsten Tag erstattete der Geschädigte Anzeige.

Einer der Tatverdächtigen wird als 25 bis 27 Jahre alt beschrieben, er ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, möglicherweise mit einem Bild oder Aufdruck vorn. Zu den anderen beiden Männern liegen keine Personenbeschreibungen vor.

Das OAZ hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Eine politische Motivation der Tat wird geprüft. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 oder an jeder anderen Dienststelle zu melden.

Von cg