Hartenstein. Nach einer Notlandung auf einem Feld ist ein Ultraleichtflugzeug in Hartenstein (Landkreis Zwickau) ausgebrannt. Der Pilot konnte das Cockpit unverletzt verlassen, wie die Polizei am Samstag in Zwickau mitteilte. Der 40-Jährige war am Freitag nördlich des Bodensees in Mengen (Baden-Württemberg) gestartet und wollte die Maschine nach Großenhain (Landkreis Meißen) überführen. Zunächst hatte die Polizei berichtet, dass das Ultraleichtflugzeug aus Wilhelmshaven in Niedersachsen gekommen sei.

Über dem Westerzgebirge habe der Pilot Rauch bemerkt und sich zur Notlandung auf einem Feld im Hartensteiner Ortsteil Zschocken entschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Nachdem er die Maschine verlassen habe, sei diese in Flammen aufgegangen. Die Brandursache sei noch ungeklärt. Der Sachschaden liege bei 80 000 Euro.

LVZ