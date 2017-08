Unbekannte attackieren Blitzer an der Bundesstraße 6 in Machern

Machern. Auf den stationären Blitzer an der Bundesstraße 6 in Machern ist in der Nacht zum Dienstag ein Brandanschlag verübt worden. Attackiert wurde die Messeinrichtung an der Kreuzung Gartenallee/Leipziger Straße, die den Verkehr von Machern aus in Richtung Leipzig überwacht. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt erklärte, sei von Brandstiftung auszugehen. Der Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro beziffert.

Die Macherner Feuerwehr war kurz nach 3 Uhr alarmiert worden. „Als wir vor Ort eintrafen, waren Polizisten schon dabei, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen“, schilderte der Macherner Gemeindewehrleiter David Kolodziej. Allerdings hatten die Beamten gegen die Flammen nichts ausrichten können. Erst der Einsatz der örtlichen Feuerwehr beendete das nächtliche Zündeln. Die acht alarmierten Kameraden konnten den Brand schnell löschen.

Die Täter hatten es offenbar ganz gezielt darauf angelegt, den Blitzer außer Gefecht zu setzen. Unterhalb der Kamera hatten sie einen alten Autoreifen angebracht, der von einer Art Schraubzwinge festgehalten wurde. Der Reifen war zusätzlich mit Grillkohle gefüllt. So sollte eine möglichst große Hitze unterhalb des Starenkastens erzeugt werden. Laut Polizei ist der Blitzer von der Attacke lahmgelegt worden. Vermutlich seien im Innern Kabel geschmolzen, so Uwe Voigt. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Der Landkreis hatte die Mess-Station vor mehreren Jahren installiert, um Temposünder einzubremsen. Während die fast zeitgleich aufgestellten Kameras an der stark befahrenen Bundesstraße 95 in Espenhain schon mehrfach angegriffen wurden, handelt es sich in Machern um die erste Attacke auf das stationäre Messgerät. In Machern wurden zuletzt jährlich rund 14 400 Verstöße festgestellt. Im Jahr 2016 wurden mehr als 880 Bußgelder fällig und außerdem rund 13 500 Verwarngelder verhängt. Trotz des Brandanschlags wird der Verkehr am Ortseingang Machern in Höhe der Tankstelle weiter kontrolliert. Der Blitzer auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung Machern verrichtet weiter seinen Dienst.

Der Blitzer, der den Verkehr auf der Bundesstraße 6 in Machern in Richtung Leipzig überwacht (rechts), ist aufgrund eines Brandanschlags außer Betrieb. Quelle: Archiv

Von Simone Prenzel