Großweitzschen . In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte die Plane es eines Lastwagens aufgeschlitzt und die geladenen Waren gestohlen. Der Fahrer des Lastwagens bemerkte die Männer und versuchte, ihnen den Weg zu versperren – erfolglos.

Der 32-Jährige schlief auf dem Parkplatz Mühlenberg an der Bundesautobahn 14 in der Fahrerkabine, wie die Polizei mitteilte. Um 1.55 Uhr bemerkte er, dass die Elektronik seines Gefährts nicht mehr funktionierte. Im Rückspiegel entdeckte er zwei Männer, die sich an dem Auflieger zu schaffen machten. Als er aussteigen wollte, stürzte sich einer der Männer auf ihn. Der Fahrer floh zurück in die Fahrerkabine und startete den Motor, blockierte die Ausfahrt.

Die Täter flohen in einem anderen Lastkraftwagen rückwärts vom Parkplatz. Als er sich den Schaden ansah, erkannte der 32-Jährige, dass etwa 120 Kartons mit Outdoorbekleidung entwendet wurden. Der Stehlwert ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls.

Auch die Waren eines anderen Sattelzuges wurden in der vorherigen Nacht auf demselben Parkplatz gestohlen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt auch hier wegen Bandendiebstahls.

