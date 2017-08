Unbekannte sprengen Geldautomaten der Sparkasse in Oschatz

Leipzig. In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend haben Unbekannte im Einkaufszentrum in der Nossener Straße in Oschatz einen Geldautomaten der Sparkasse Leipzig gesprengt, um an Geld zu kommen. Schon in der Nacht waren Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort, um den Tatort feuerwehr- und kriminaltechnisch zu sichern.

Der Geldautomat befindet sich in einem Glaspavillion am Einkaufszentrum. Bei der Explosion waren offenbar einige Scheiben des Pavillons zu Bruch gegangen. Ob es den Tätern gelungen ist, aus dem zerstörten Automaten Geld zu entwenden, konnte die Polizei noch nicht sagen. Bis Sonnabendmorgen war die Spurensicherung vor Ort. Auch Experten des Landeskriminalamtes nahmen die Ermittlungen auf.

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend haben Unbekannte im Einkaufszentrum in der Nossener Straße in Oschatz einen Geldautomaten der Sparkasse Leipzig gesprengt, um an Geld zu kommen. Zur Bildergalerie

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Collm-Region. Ende Mai des vergangenen Jahres hatte es einen Anschlag auf einen Geldautomaten der Volksbank Riesa in Dahlen gegeben. Dabei hatten Unbekannte ein explosives Gas in den Automaten geleitet, um diesen zu sprengen. Allerdings war es damals nicht zur Explosion gekommen, und musste vor den kriminaltechnischen Ermittlungen, das Gas aus dem SB-Bereich der Bank entfernt werden

Hagen Rösner