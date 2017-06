Leipzig. Auf einer Wiese an der B 186 bei Schkeuditz haben Unbekannte in den vergangenen Tagen 40 Bienenstöcke gestohlen. Der zuständige Imker meldete den Verlust am Dienstag bei den Behörden. Den Angaben zufolge haben die entwendeten Insektenvölker einen Wert von 10.000 Euro. Zudem seien beim Diebstahl auch weitere Bienenstöcke zerstört worden. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe auf der Wiese zwischen dem 6. und 13. Juni tätig wurden und dabei einen Lkw verwendet haben müssen. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Bienenvölker werden in jeder Polizeidienststelle oder telefonisch bei der Kriminalpolizei unter (0341) 966 4 6666 entgegen genommen.

Von mpu