Unbekannte verteilen in Dresden Nägel und Schrauben auf Straße

Dresden. Unbekannte haben in Dresden auf einer Straße in voller Breite und rund 60 Metern Länge Nägel und Schrauben verteilt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnte in der Nacht zum Samstag eine 32-jährige im Ortsteil Wilschdorf nicht mehr ausweichen und beschädigte die Reifen ihres Autos, als sie darüber fuhr. Der Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Wie lange Nägel und Schrauben zu dem Zeitpunkt schon auf der Straße lagen, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

LVZ