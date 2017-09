Unbekannte zünden Papier an: Wohnhaus brennt in der Altstadt von Grimma

Grimma. Unbekannte haben am Mittwoch Nachmittag Papier in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Grimmas Altstadt angezündet und einen Brand ausgelöst. Wegen des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude in der Langen Straße und auf den im Erdgeschoss befindlichen Laden verhindert werden. Jedoch erschwerte die mächtige Rauchentwicklung die Arbeit der Feuerwehr. Zwei Bewohner mussten vom Notarzt wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Birgit Schöppenthau