Leipzig/Belgershain. Das Radrennen Neuseenclassics, das am Sonntag rund um Leipzig stattfand, wurde von zwei Vorfällen begleitet: Ein Unbekannter hat am Morgen vor dem Rennen in Belgershain rund 20 Liter Öl in einen Kurvenbereich der Rohrbacher Straße in Richtung Rohrbach geschüttet. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Unbekannte so vermutlich teilnehmende Radfahrer zum Sturz bringen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren von Belgershain und Threna konnten das Öl binden und anschließend beseitigen.

Autofenster eingeschlagen und Fahrrad gestohlen

Eine 48-Jährige, die für das Rennen zu Besuch in Leipzig war, musste am Morgen außerdem feststellen, dass ihr Rennrad über Nacht aus ihrem Auto gestohlen wurde. Wie die Polizei angab, war die Frau zu Gast in einem Hotel in Leipzig-Probstheida und parkte ihr Auto auf dem dazugehörigen Parkplatz. Als sie am Sonntagmorgen zu den Neuseenclassics wollte, waren die Heckscheibe sowie eine Dreieckscheibe ihres Autos eingeschlagen. Außerdem verschwanden das Rennrad sowie zwei Paar Fahrradschuhe, Radhandschuhe und den Helm.

Der Stehlschaden liegt nach Angaben der Polizei bei 4000 Euro, der am Auto entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leipzig-Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 oder unter der Telefonnummer (0341) 3030-100 entgegen.

nqq