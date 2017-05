Weißenfels. Auf der Autobahn 9 zwischen Kreuz Rippachtal und Weißenfels ist ein Mann bei einem Unfall am Montag schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Halle am Dienstag mitteilte, waren zwei weitere Fahrzeuge beteiligt. Ein Auto musste einem Lastzug ausweichen, der unvermittelt die Spur wechseln wollte. Das Auto stieß daraufhin mit einem weiteren Wagen zusammen, das gegen den Lastzug prallte und dann auf einem Feld zum Liegen kam.

Dessen 27-jähriger Fahrer musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 16.500 Euro. Die Strecke in Richtung Berlin war kurzzeitig vollgesperrt.

LVZ