Unfall bei LKW-Wettkampf: Laster rutscht vom Hang

Bei einem Truck-Trial-Wettkampf im Lamprophyr-Steinbruch in Oberottendorf bei Neustadt ist es am Samstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein LKW, der einen Abhang-Parcour absolvieren wollte, rutschte ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.