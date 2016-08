Leipzig. Bei Abbauarbeiten nach dem Highfield-Festival ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. Auf einer Zufahrtsstraße zum Festival-Areal am Störmthaler See kollidierte gegen 21.30 Uhr ein PKW mit einem Gabelstapler. Dabei fing das Auto Feuer und brannte vollständig aus. Die Insassen konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Eine Person wurde verletzt, erklärte der stellvertretende Kreisbrandmeister, Alexander Hecking, auf Nachfrage von LVZ.de. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Großpösna und Espenhain.

Das Highfield-Festival am Wochenende verbuchte mit 35.000 Menschen einen Besucherrekord. Der Veranstalter brauchte knapp zwei Wochen, um die Infrastruktur in Größe einer mittleren Stadt am Tagebausee zu errichten.

joka