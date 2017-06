Leipzig. Das angekündigte Unwetter kommt immer näher auf die Messestadt zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor starken Gewittern in Leipzig, vereinzelt könnten Blitze einschlagen. Auch kräftiger Wind mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde könne über die Messestadt hinwegziehen, wie Jens Oehmichen vom DWD gegenüber LVZ.de sagte.

Am Nachmittag waren bereits in der Rosentalgasse Teile eines Baumes auf ein Auto gefegt worden. Ein herabstürzender Ast beschädigte den abgestellten Wagen stark. Auffallend hohe Windgeschwindigkeiten hatte es laut Oehmichen am Nachmittag aber noch nicht gegeben. „So etwas kann auch passieren, wenn der Wind zwischen den Häusern hindurchfegt oder die Bäume schon morsch sind.“

Vereinzelt musste die Feuerwehr bereits im Stadtgebiet zu Einsätzen ausrücken, wie ein Beamter in der Rettungsleitstelle sagte. In der Messestadt sei es bisher aber vergleichsweise ruhig geblieben. Vor allem in Nordsachsen hatten die Kameraden einiges zu tun. Genaueres zu möglichen Schäden konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen.

With Full Force unterbrochen

Laut DWD zieht das Unwetter von Sachsen-Anhalt aus in Richtung Osten auf Leipzig zu. Vor allem im Norden des Nachbarbundeslandes waren Rettungskräfte zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Bäume seien umgestürzt und Keller vollgelaufen, sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg. Auf der B71 in der Börde kippte ein Lastwagen um. Im Altmarkkreis Salzwedel blockierten Bäume mehrere Straßen. Von Verletzen sei zunächst nichts bekannt, sagte der Sprecher.

Auch das größte Metal-Festival Ostdeutschlands bekam das Unwetter zu spüren. Aus Sicherheitsgründen musste das With Full Force in Ferropolis ab etwa 15 Uhr unterbrochen werden. Ob die Headliner am Abend wie geplant spielen können, war zunächst unklar. Vor allem auf der Hauptbühne hatten die Veranstalter mit großen Schwierigkeiten bei der Stromversorgung zu kämpfen, wie Augenzeugen berichteten.

jhz