Dresden. Ein in Dresden ergangenes Urteil gegen gewaltbereite Hooligans ist rechtskräftig. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte, verwarf der Bundesgerichtshof die Revisionen der drei Angeklagten als unbegründet. Das Landgericht hatte im November 2015 einen der Männer unter anderem wegen Rädelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung zu 3 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Zwei Komplizen bekamen wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zwei Jahre beziehungsweise zwei Jahre und drei Monate Haft auf Bewährung. Dagegen hatten die Beschuldigten Revision eingelegt.

«Der Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass die Nachprüfung des Urteils keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten ergeben hat», teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Ein weiterer Angeklagter sei bereits rechtskräftig wegen Rädelsführerschaft in einer kriminellen Vereinigung und wegen Beteiligung an einem Überfall auf einen Dönerladen in Dresden zu Gefängnis verurteilt worden. Die Hooligans hatten sich der Gruppierung Elbflorenz zugerechnet.

LVZ