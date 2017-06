Johanngeorgenstadt - . Ein Thüringer (47) und sein 16-jähriger Sohn müssen sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Sie hatten sich in Tschechien in Deutschland nicht erlaubte Softairwaffen besorgt, als sie in Johanngeorgenstadt (Erzgebirgskreis) nahe der tschechischen Grenze von Bundespolizisten kontrolliert wurden. Nach Angaben der Bundespolizei vom Sonntag trug der Vater eine Softairpistole bei sich, der Sohn hatte eine Softairmaschinenpistole im Gepäck. Die Waffen ohne das in Deutschland erforderliche Prüfzeichen mussten sie abgeben.

Von LVZ