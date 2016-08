Bad Dürrenberg. Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zum Montag in Bad Dürrenberg (Saalekreis) eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er ließ sich zunächst auch durch einen Schuss nicht stoppen und raste leicht verletzt weiter. Wie die Polizei in Halle berichtete, hatte der 35-Jährige vor einer Fahrzeugkontrolle den Rückwärtsgang eingelegt und einen Ordnungshüter umgefahren. Ein Kollege des Polizisten habe deshalb zur Pistole gegriffen. Der Schuss streifte den Autofahrer, der dennoch Gas gab.

Während der anschließenden Verfolgungsjagd drängte der Raser zwei Polizeiautos von der Straße, eines der Fahrzeuge stieß gegen eine Straßenlaterne. Als die Beamten den 35-Jährigen schließlich doch stoppen konnten, stellte sich heraus, dass sein Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Auch der umgefahrene Beamte wurde medizinisch versorgt.

Von LVZ