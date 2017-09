Verkohlte Leiche an Badesee - Tatverdächtiger gefasst

München. Drei Tage nach dem Fund einer verkohlten Leiche an einem Badesee bei München hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Details wollen Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstagvormittag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Am Montag war am Feringasee in Unterföhring die Leiche der 35-Jährigen entdeckt worden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Der Lebensgefährte hatte die Frau am Sonntag als vermisst gemeldet.

Am Feringasee bei München wurde eine verkohlte Leiche gefunden. Das Opfer, eine 35-Jährige aus der Nähe von Leipzig, wurde offenbar getötet. Zur Bildergalerie

„Als es gebrannt hat, war die Frau schon tot“, erläuterteein Ermittler. Der Täter habe die Leiche an den See gebracht und sie dann angezündet - vermutlich, um Spuren zu verwischen. An der Fundstelle seien Reste von Brandbeschleunigern gefunden worden.

Wie ein Sprecher der Polizei München gegenüber LVZ.de erklärte, stamme die Frau aus einem kleinen Ort südlich von Leipzig. Detaillierte Angaben machte er nicht. Die 35-Jährige habe in der bayerischen Landeshauptstadt gearbeitet, wie lang sie bereits vor Ort lebte, konnte die Polizei nicht sagen. "Derzeit beschränken sich die Ermittlungen auf den Münchner Raum."

LVZ