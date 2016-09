Mühlau/Narsdorf/Leipzig. Die Suche nach einem 14-jährigen Teenager blieb bislang erfolglos. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verließ der Schüler aus Mühlau am Mittwoch kurz nach 16 Uhr die Wohnung einer Verwandten in Burgstädt und wird seitdem vermisst. Trotz des Einsatzes von Polizeihubschraubern fehlt bislang jede Spur von dem Jungen. Der 14-Jährige könnte sich möglicherweise in der Umgebung von Narsdorf, Mutzscheroda oder auch in Leipzig aufhalten.

Der Gesuchte ist den Angaben zufolge etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat kurzes, dunkelbraunes Haar. Er trägt gewöhnlich eine blaue Brille und hatte am Mittwoch beim Verlassen der Wohnung eine schwarze Sporttasche bei sich. Als er zuletzt gesehen wurde, trug er eine blaue Jeans, ein hellblau-kariertes Hemd und blaue Schuhe.

Wer hat den 14-Jährigen seit dem 14. September 2016 gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort oder zu bisherigen Aufenthaltsorten geben? Hinweise werden unter Telefon 03737/7890 bei der Polizei in Rochlitz oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

