Leipzig. Nach drei Wochen ist die 17-Jährige Anastasia S. aus Dessau wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die junge Frau wurde zuletzt am Donnerstag, 4. August 2016, gegen 22 Uhr gesehen. Seit der vergangenen Woche wurde sie gesucht. Es wurde vermutet, dass sich die 17-Jährige auch in Leipzig aufhielt. Sie ist gesund und unversehrt. Die Fahndungsmaßnahmen wurden mittlerweile eingestellt.

jhz/joka