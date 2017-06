Groitzsch. Die Polizei hat am Dienstagmittag einen 85-Jährigen tot aufgefunden. Wie die Behörde mitteilte, wurde der Mann am Mittag bei einer Papierfabrik im Groitzscher Ortsteil Berndorf gefunden. Einsatzkräfte hatten bereits am Montagabend unter Einsatz von Hubschrauber und Fährtensuchhund nach dem 85-Jährigen gesucht. Am Montagmorgen wurde der Einsatz mit Hilfe der Bereitschaftspolizei fortgesetzt.

Der Mann war am Montag als vermisst gemeldet worden. Fast zeitgleich ging der Hinweis einer Frau ein. Sie wunderte sich über ein Fahrzeug, das seit Tagen unbewegt vor ihrem Grundstück stand. Sie hatte gesehen, wie ein älterer Herr das Auto verließ – der vermisste 85-Jährige. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.

lis