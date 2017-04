Waldheim. Drei unbekannte Männer haben am späten Dienstagabend gegen 22.30 Uhr versucht, an einer Asylunterkunft in Waldheim (Kreis Mittelsachsen) Feuer zu legen. Wie das Operative Abwehrzentrum der Polizei (OAZ) am Freitag mitteilte, liefen die Unbekannten zur besagten Tatzeit auf der Hauptstraße in Höhe des Supermarktes Lidl in Richtung Stadtzentrum. An der Flüchtlingsunterkunft angekommen, wollten die Männer eine Gardine an einem offenen Fenster im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses anzünden. Als ein Auto vorbeifuhr, seien die Täter zunächst geflüchtet. Kurz danach kehrten sie zurück und versuchten erneut, die Gardine in Flammen zu setzen. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Das OAZ hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Pkw Kombi unbekannten Typs der in der besagten Zeit auf der Hauptstraße in Tatortnähe entlangfuhr sowie weitere Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Chemnitz unter der Telefonnummer 0371/387495808 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Von LVZ